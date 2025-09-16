Almanya'da yatırımcı güveni eylülde beklentilerin üzerinde geldi

CANLI BORSA
Almanya'da yatırımcı güveni eylül ayında beklentilerin üzerinde artış göstererek 37,3 puana yükseldi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin eylül ayı sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, endeks, beklenmedik şekilde bir önceki aya kıyasla 2,6 puan arttı.

Ağustosta 34,7 olan endeks, bu ay 37,3'e yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin eylülde 26,3 puana düşmesi yönündeydi.

Mevcut Durum Endeksi ise eylülde geçen aya kıyasla 7,8 puan düşerek eksi 76,4 olarak tespit edildi.

Ağustosta finans piyasaları tarafından yakından takip edilen gösterge, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki gümrük vergisi anlaşmasının etkisiyle çökmüştü.

7 Ağustos'tan beri AB'den ABD'ye yapılan çoğu mal ihracatına yüzde 15 gümrük vergisi uygulanıyor.

ZEW'in açıklamasında, yüksek gümrük vergisi engeline rağmen son zamanlarda durgunluk yaşayan otomotiv ve ilaç gibi ihracat odaklı sektörlerin görünümünün iyileştiği belirtildi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, " Finans piyasası uzmanları ihtiyatlı bir iyimserlik sergilerken ZEW göstergesi istikrar kazandı ancak ekonomik durum kötüleşti. ABD'nin gümrük vergisi politikası ve Almanya'nın reform sonbaharı konusundaki belirsizlik devam ettiği için hala önemli riskler var." ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daralmıştı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

AVRO BÖLGESİ'NDE GÜVEN ARTTI

Öte yandan, finansal piyasalar uzmanlarının Avro Bölgesi'ne yönelik ekonomik güvenini yansıtan endeks eylülde hafif artış kaydetti.

Söz konusu gösterge, eylülde geçen aya göre 1 puan artarak 26,1'e yükseldi.

