Almanya'dan 'dijital avro' için hızlandırma çağrısı

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Avrupa Birliği (AB) maliye ve ekonomi bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, dijital avro konusunda somut bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dijital avronun bir dönüm noktası olacağını savunan Klingbeil, bu konuda ilerlemenin gerekli olduğunu dile getirerek, "Yıl sonuna kadar bu konuda çözümlerin olmasını isterim." dedi.

Klingbeil, Kopenhag'daki toplantıda ekonominin gündemde olacağını belirterek, zayıf bir dönemde bulunulduğunu ve istikrar için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

RUS VARLIKLARININ UKRAYNA İÇİN KULLANILMASI

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Avrupa Birliği'nde dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın toparlanmasına destek olarak kullanılması konusunda da, "Her şey dikkatle incelenmelidir. Almanya, engelleyici değil, işleri mümkün kılan bir rol üstlenecektir." diye konuştu.

Bu arada, Berlin geçmişte AB'deki Rus varlıklarına tamamen el konulması önerilerine "yasal endişeler" nedeniyle karşı çıkmıştı.

DİJİTAL AVRO, NAKİT AVRONUN DİJİTAL UYARLAMASI OLARAK KULLANILACAK

Dijital avro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından çıkarılacak ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak. Dijital avro, nakit avronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak.

Kripto varlıkların aksine dijital avronun arkasında ECB bulunacak ve nakit avroda olduğu gibi tutulan her dijital avro doğrudan ECB tarafından desteklenecek.

ECB, dijital avronun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit avro ile değiştirilebileceğini garanti edecek.

Dijital avro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak, kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital avro ile ödeme yapabilecek.

Dijital avro, Avro Bölgesi'nde geniş çapta kabul gören, ucuz, güvenli ve resmi para birimi haline gelecek.

Bu arada, ECB, dijital avro ile Avrupa'da dijital ödemeler pazarına hakim olan ABD'li şirketlere karşı koymayı da hedefliyor.