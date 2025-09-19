CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'dan 'dijital avro' için hızlandırma çağrısı

Almanya'dan 'dijital avro' için hızlandırma çağrısı

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, dijital avronun bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Dijital avro projesi ilerlemelidir. Yıl sonuna kadar bu konuda çözümlerin olmasını isterim" dedi.

Oluşturma Tarihi 19 Eylül 2025 14:08

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Avrupa Birliği (AB) maliye ve ekonomi bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, dijital avro konusunda somut bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dijital avronun bir dönüm noktası olacağını savunan Klingbeil, bu konuda ilerlemenin gerekli olduğunu dile getirerek, "Yıl sonuna kadar bu konuda çözümlerin olmasını isterim." dedi.

Klingbeil, Kopenhag'daki toplantıda ekonominin gündemde olacağını belirterek, zayıf bir dönemde bulunulduğunu ve istikrar için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

RUS VARLIKLARININ UKRAYNA İÇİN KULLANILMASI

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Avrupa Birliği'nde dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın toparlanmasına destek olarak kullanılması konusunda da, "Her şey dikkatle incelenmelidir. Almanya, engelleyici değil, işleri mümkün kılan bir rol üstlenecektir." diye konuştu.

Bu arada, Berlin geçmişte AB'deki Rus varlıklarına tamamen el konulması önerilerine "yasal endişeler" nedeniyle karşı çıkmıştı.

DİJİTAL AVRO, NAKİT AVRONUN DİJİTAL UYARLAMASI OLARAK KULLANILACAK

Dijital avro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından çıkarılacak ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak. Dijital avro, nakit avronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak.

Kripto varlıkların aksine dijital avronun arkasında ECB bulunacak ve nakit avroda olduğu gibi tutulan her dijital avro doğrudan ECB tarafından desteklenecek.

ECB, dijital avronun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit avro ile değiştirilebileceğini garanti edecek.

Dijital avro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak, kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital avro ile ödeme yapabilecek.

Dijital avro, Avro Bölgesi'nde geniş çapta kabul gören, ucuz, güvenli ve resmi para birimi haline gelecek.

Bu arada, ECB, dijital avro ile Avrupa'da dijital ödemeler pazarına hakim olan ABD'li şirketlere karşı koymayı da hedefliyor.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 17 Eylül 2025 13:18
Birleşik Krallık’ta konut fiyatları temmuzda arttı Birleşik Krallık'ta konut fiyatları temmuzda arttı 17 Eylül 2025 13:04
İngiltere’de enflasyon sabit kaldı İngiltere'de enflasyon sabit kaldı 17 Eylül 2025 11:27
ECB üyesi Guindos: Cari faiz oranı uygun ECB üyesi Guindos: Cari faiz oranı uygun 17 Eylül 2025 09:46
Altının gramı 4 bin 884 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 884 liradan işlem görüyor 17 Eylül 2025 09:36
ABD’de sanayi üretimi ağustosta arttı ABD'de sanayi üretimi ağustosta arttı 16 Eylül 2025 16:53
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya çıktı 16 Eylül 2025 16:42
ABD’de perakende satışlar ağustosta arttı ABD'de perakende satışlar ağustosta arttı 16 Eylül 2025 16:04
Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız 16 Eylül 2025 13:50
Almanya’da yatırımcı güveni eylülde beklentilerin üzerinde geldi Almanya'da yatırımcı güveni eylülde beklentilerin üzerinde geldi 16 Eylül 2025 13:44
Avrupa’da saatlik iş gücü maliyeti arttı Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti arttı 16 Eylül 2025 13:36
Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor 16 Eylül 2025 13:31
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler