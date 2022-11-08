Elmos yaptığı açıklamada, fabrikanın Sai Microelectronics'in İsveç'teki bağlı ortaklığı Silex'e satılmasının yasaklanmasının büyük olasılık olduğunu, Ekonomi Bakanlığı'ndan gelecek nihai değerlendirme sonrasında atılacak adımların kararlaştırılacağını vurguladı.