İhracat geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,9 aşağı geldi ve 131,3 milyar euro olarak gerçekleşti.

Aynı ayda ithalat aylık bazda yüzde 3,4 düşüşle 112,6 milyar euro oldu. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 0,8 olacağı yönündeydi. İthalatta yıllık bazda yüzde 11,6 düşüş yaşandı.

Böylece dış ticaret fazlası 18,7 milyar euro ile piyasa beklentisi olan 16,0 milyar euronun üzerinde geldi.

Almanya, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelere 71,5 milyar euro değerinde mal ihraç ederken, bu ülkelerden 60,0 milyar euro değerinde mal ithal etti. Bir önceki ay ile karşılaştırıldığında, AB ülkelerine ihracat yüzde 1,3 artarken, bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 3,1 azaldı.

AB dışındaki ülkelere mal ihracatı 59,8 milyar euro, bu ülkelerden yapılan ithalat ise 52,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Böylece ihracatta yüzde 1,1, ithalatta ise yüzde 3,7 düşüş yaşandı.

Böylece dış ticaret fazlası piyasa tahmini olan 16,0 milyar euronun üzerinde, 18,7 milyar euro olarak açıklandı.