Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Almanya'nın mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 düşüş beklentisine karşın yüzde 5,2 azalarak 129,7 milyar avro oldu.

Martta ithalat ise yüzde 2 düşüş beklentisine karşın yüzde 6,4 gerileyerek 113 milyar avroya indi. İthalattaki düşüş Kovid-19 salgınından beri en büyük aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 16,7 milyar avro oldu. Mart 2022'de söz konusu fazla da 4 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Mart 2022'ye göre ihracat yüzde 5 artarken, ithalat da yüzde 5,5 geriledi.

Almanya'da mart ayı ihracatının 69,3 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 60 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Şubat ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 6,2 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 4,4 azaldı.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı şubat ayına kıyasla yüzde 9,3 azalarak 7,7 milyar avro oldu. Söz konusu dönemde Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı ABD'ye ihracatı yüzde 10,9 azalarak 12,5 milyar avroya geriledi.

Almanya'nın Rusya'ya ihracatı martta yüzde 1,8 artarak 900 milyon avroya yükseldi. Rusya'dan ithalat ise yüzde 0,4 gerileyerek 300 milyon avroya düştü.

VP Bank baş ekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde küresel ekonomide sorunların devam ettiğini belirterek, "Rusya-Ukrayna savaşıyla artan enflasyon oranları, yükselen faiz oranları ve jeopolitik belirsizlikler, şirketlerin yatırımları üzerinde baskı oluşturuyor. İhracat ağırlıklı Alman ekonomisi bunun etkilerini hissediyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), 3 Mayıs'ta Kovid-19 salgını sonrası daha iyi işleyen tedarik zincirlerine rağmen Almanya'nın ihracatına ilişkin 2023 yılı reel büyüme tahminini yüzde 2,5'ten 1'e indirdi.

DIHK, buna neden olarak, yüksek enflasyonu, artan faiz oranlarını ve küresel ticarette artan korumacılığı gösterdi.