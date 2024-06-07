Almanya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin nisan ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,6 artışla 136,5 milyar avroya çıktı.

Nisan ayı ihracat verisine ilişkin beklenti, yüzde 1,1 artış olacağı yönündeydi. İhracattaki artışın öncelikle Avrupa Birliği'nde (AB) işlerin iyi gitmesinden kaynaklanması dikkati çekti.

Almanya'nın AB üyesi ülkelere ihracatı nisanda yüzde 1,2 artarak 74,1 milyar avroya yükseldi.

Ülkenin en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı yüzde 0,8 artarak 8,4 milyar avroya yükseldi. Çin'den ithalat ise yüzde 7,8 azalışla 12,8 milyar avroya indi.

Söz konusu dönemde ABD'ye ihracat yüzde 1,2 azalarak 14,2 milyar avroya ve ABD'den yapılan ithalat da yüzde 1 düşerek 7,5 milyar avroya geriledi.

TİCARET FAZLASI 22,1 MİLYAR AVRO

Almanya'nın nisan ithalatı ise bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 114,5 milyar avroya yükseldi. Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 22,1 milyar avro oldu. Dış ticaret fazlası, Nisan 2023'te 18,7 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Nisanda ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 1,9 artarken, ithalatı yüzde 0,6 azaldı.

Almanya'nın nisan ithalatının 61,3 milyar avroluk bölümü AB'den gerçekleştirildi. Marta göre, AB ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 4,3 arttı.

ALMAN ŞİRKETLERİN İHRACAT BEKLENTİLERİ ARTTI

Bu arada, Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İhracat Beklenti Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 0,3 puana yükseldi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketlerin olumlu ve olumsuz yanıtları neredeyse birbirini dengeliyor. Genel olarak Alman ihracat sektörü henüz büyük bir ivme kazanmış durumda değil." ifadelerini kullandı.

İHRACATTAKİ ARTIŞ UMUT VERMİYOR

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ticaret Direktörü Volker Treier de "İhracattaki artış bir umut ışığı, ancak yılın kötü gidişatı göz önüne alındığında bu umut verici olmaktan çok uzak." değerlendirmesinde bulundu.

Treier, Alman ekonomisinin halen sudan karaya çıkamadığını belirterek, "Zayıf iç ekonomi ve nitelikli personel eksikliği, yüksek maliyetler ve bürokratik engeller gibi yapısal sorunlar sanayiyi yavaşlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Derneği Başkanı (BGA) Dirk Jandura ise giderek zorlaşan piyasa ortamına rağmen Alman şirketlerin bahardaki canlanmadan faydalanmayı başardığını kaydederek, küresel ekonomik ve jeopolitik ortamın kırılganlığını koruduğunu ve bu bakımdan dış ticarette sürdürülebilir bir yükselişten söz etmek için henüz çok erken olduğunu bildirdi.