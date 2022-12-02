Almanya'nın ihracatı, Avrupa ve ABD'den gelen zayıf taleple ekimde yüzde 0,6 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düşüş beklentisine karşın yüzde 0,6 azalarak 133,5 milyar avro oldu.

Ekimde ithalat ise yüzde 0,4 düşüş beklentisine karşın yüzde 3,7 gerileyerek 126,6 milyar avroya indi. Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 6,9 milyar avro oldu. Ekim 2021'de söz konusu fazla 12,2 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Ekim 2021'e göre ihracat yüzde 14,2, ithalat da yüzde 20,9 arttı.

Almanya'da ekim ayı ihracatının 71,4 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 63 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Eylül 2022'ye göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2,4 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 3 azaldı.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı eylül ayına kıyasla değişmeyerek 8,9 milyar avro oldu. Söz konusu dönemde Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı ABD'ye ihracatı yüzde 3,5 azalarak 13,9 milyar avroya geriledi.

Almanya'nın Rusya'ya ihracatı eylülde yüzde 6 düşerek 1 milyar avroya indi. Rusya'dan ithalat ise yüzde 1 gerileyerek 1,8 milyar avroya düştü.

Bu arada, Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nun (Ifo) İhracat Beklenti Endeksi, yüksek düzeyde belirsizliklere rağmen kasımda eksi 4,6 puandan 0,4 puana yükseldi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, " Ekimde bir yavaşlamanın ardından otomotiv sektörü, ihracatın yeniden artmasını bekliyor. Buna karşılık, makine ve ekipman üreticileri ve elektrik endüstrisindeki şirketler, uluslararası ticarette daha fazla artış beklemiyor. İçecek üreticileri, mobilya sektörü ve kimya sektörü satışların düşeceğini tahmin ediyor. Mevcut ihracat ortamı özellikle enerji yoğun sanayi için zor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), 17 Kasım'da ihracat yapan Alman şirketlerinin yaklaşık yarısının 2023'te ekonomide gerileme beklediğini ve ihracatın yüzde 2 düşmesinin muhtemel olduğunu bildirmişti. Bu da şirketlerin gelirlerinde 70 milyar avroluk bir düşüş anlamına geliyor.