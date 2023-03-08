Almanya İstatistik Bürosu(Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi üretim mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,5 artış gösterdi. Ekonomistler üretimin yüzde 1,5 artmasını bekliyorlardı.

2022 yılı Aralık ayı sanayi üretim değişimi de yüzde -3,1'den yüzde -2,4'e revize edildi.

İmalat sanayi üretiminde artış yüzde 1,9 olurken, inşaat üretimi yüzde 12,6 gibi yüksek bir oranda yükseliş gösterdi.

Sanayi üretimindeki olumlu gelişme özellikle elektronik ekipman ve kimsayal ürünler imalatındaki güçlü büyümeden kaynaklandı. İki sektörde sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 9,8 üretim artışı yaşandı.

Buna karşılık, Alman sanayisinin iki önemli sektörü olan motorlu kara taşıtları, treyler ve yarı römork imalatı yüzde 5,2 ile temel farmasötik ürünler ve farmasötik müstahzarların imalatında yüzde 12,9 gibi güçlü daralmalar yaşandı.

Sanayi genelinde tüketim malları üretimi yüzde 1,8, sermaye malı üretimi yüzde 0,6 azalırken, ara malı üretimi yüzde 6,9 arttı.

Aynı ayda sanayi üretimi takvim etkisinden arındırıldığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı.