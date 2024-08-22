CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

Almanya'nın vergi gelirleri güçlü şekilde düştü

Almanya Maliye Bakanlığı, Almanya'nın federal ve bölgesel eyalet hükümetlerinin vergi gelirlerinin, satış vergilerinden elde edilen gelirdeki keskin düşüş nedeniyle Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla güçlü bir şekilde düştüğünü söyledi.

Oluşturma Tarihi 22 Ağustos 2024 08:48

Son Güncelleme Tarihi 22 Ağustos 2024 08:48

Almanya Maliye Bakanlığı'nın aylık raporuna göre, federal ve eyalet hükümetlerinin vergi geliri Temmuz ayında yıllık %7,9 azalarak toplam 63,8 milyar Euro'ya geriledi.

Vergi gelirleri Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,9 artarak 477,8 milyar euroya ulaştı.

Alman ekonomisi ikinci çeyrekte beklenmedik bir şekilde %0,1 oranında daralarak Euro bölgesinin en büyük ekonomisinin mücadelesinin devam ettiğini gösterdi.

Raporda, "İlk göstergeler yakın bir dinamik toparlanmaya işaret etmiyor" denildi.

Rapora göre, analistler 2024 yılının tamamı için vergi gelirlerinin bir önceki yıla göre %4,1 artarak 863,68 milyar euroya yükseleceğini tahmin ediyor.

Alman kabinesi Temmuz ayında ekonomiyi canlandırmayı ve 2025 yılında büyümeyi yüzde yarım puandan fazla artırmayı hedefleyen bir ekonomik paketi kabul etti.

Ekonomi bakanlığının tahminlerine göre, ekonomik paket sayesinde daha güçlü ekonomik büyümenin önümüzdeki yıl 6 milyar euro ek gelir yaratması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
TL depo alım ihalesine gelen teklif miktarı belli oldu TL depo alım ihalesine gelen teklif miktarı belli oldu 20 Ağustos 2024 12:25
İsveç Merkez Bankası faiz indirimine gitti İsveç Merkez Bankası faiz indirimine gitti 20 Ağustos 2024 11:45
Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı 20 Ağustos 2024 10:18
Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor 20 Ağustos 2024 09:41
Çin gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi Çin gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi 20 Ağustos 2024 08:51
Rehn: ECB Eylül ayında faizi yeniden düşürebilir Rehn: ECB Eylül ayında faizi yeniden düşürebilir 20 Ağustos 2024 08:49
Wall Street’in ana endeksleri pazartesi gününü zirvede tamamladı Wall Street'in ana endeksleri pazartesi gününü zirvede tamamladı 20 Ağustos 2024 08:46
Harris kurumlar vergisi oranını yükseltilmeyi öneriyor Harris kurumlar vergisi oranını yükseltilmeyi öneriyor 20 Ağustos 2024 08:43
Japonya’nın faiz tahminini yükseltmesi bekleniyor Japonya'nın faiz tahminini yükseltmesi bekleniyor 20 Ağustos 2024 08:40
Çin’in altın ithalatı son 2 yılın en düşük seviyesinde Çin'in altın ithalatı son 2 yılın en düşük seviyesinde 20 Ağustos 2024 08:38
ABD’de petrolde birleşme ve satın alma faaliyetleri arttı ABD'de petrolde birleşme ve satın alma faaliyetleri arttı 20 Ağustos 2024 08:34
Hazine iki ihalede 26,8 milyar lira borçlandı Hazine iki ihalede 26,8 milyar lira borçlandı 19 Ağustos 2024 14:59
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler