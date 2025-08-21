Almanya'nın vergi gelirlerinde büyüme yavaşladı

CANLI BORSA
Almanya'nın vergi gelirlerinde büyüme Temmuz ayında yavaşladı.

Almanya'nın federal ve eyalet vergi gelirleri Temmuz ayında yıllık bazda %3 artış gösterdi, ancak satış vergisi gelirlerindeki düşüş nedeniyle bir önceki aya göre daha yavaş bir artış kaydetti.

Maliye Bakanlığı'nın perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki toplam vergi geliri Temmuzda 65,74 milyar euroya ulaştı. Bu dönemde gelir, ücret ve miras vergilerinde artış yaşanırken, haziran ayında vergi gelirleri %7'den fazla yükselmişti. Yılın ilk yedi ayında ise Almanya, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,4 artışla toplam 513,3 milyar euro vergi topladı.

2024'te ikinci kez daralan ve ikinci çeyrekte de hafif bir küçülme yaşayan Almanya ekonomisi, ABD gümrük vergilerinden daha fazla etkileneceği beklentisiyle ekonomistler bu yıl için çoğunlukla durgunluk öngörüyor. Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerini artıracak kısa vadeli bir ivme beklemediğini belirterek, "Önde gelen göstergeler ekonomik aktivitede kısa vadeli bir hızlanmaya işaret etmiyor" açıklamasında bulundu.

