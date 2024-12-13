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Altın haftanın son işlem gününde toparlanıyor

Altın karışık ABD ekonomik verileri nedeniyle yatırımcıları dün kar realizasyonu teşvik etmesinin ardından bugün toparlanmaya çalışıyor.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2024 08:48

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2024 08:59

Ons altın, ABD toptan eşya enflasyonunun Kasım ayında beklenmedik bir şekilde hızlandığını ve işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta iki ayın en yüksek seviyesine çıktığını gösteren verileri ardından dün %1,4 düştü ve bu sabah da 2.680 doların altını test etti.

Ons altın 2679,07 dolara kadar geri çekilmenin ardından düne göre yüzde 0,26 artışla 2686,75 dolara toparlandı. Yatırımcılar, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda 2025'in başlarında politika gevşemesine ara verme yönünde bir işaret ortaya koyup koymayacağına odaklanmış durumdalar.

Ons altın için bugün destek seviyesi 2675 dolar. Buranın altına inilmesi halinde 2648 dolar görülebilir. Yukarıda direnç noktaları ise 2696 ve 2718 dolar

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