Altın talebi 2024'te yüzde 1 artarak rekor kırdı

Dünya Altın Konseyi (WGC), altına olan talebe yönelik verileri paylaştığı raporunda küresel altın talebinin 2024 yılında yüzde 1 artığını açıkadı. Bu artış rekor seviye olarak yorumlandı.

2022'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Dünya Altın Konseyi, OTC ticareti hariç toplam altın talebinin 2024 yılında yüzde 1 artarak 4.553,7 tona yükseldiğini açıkladı. 2022'den beri en yüksek yükseliş olarak kayıtlara geçti. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesi ve talebin artmasıyla altın fiyatları 2024 yılında yüzde 27 artış kaydetti.

TRUMP SONRASI HIZLANDI

Konsey, bildirilen alımların yanı sıra rapor edilmeyen alımları da göz önünde bulundurdu. ABD seçimlerini kazanan Donald Trump'ın göreve gelişinin ardından, 2024'ün son çeyreğinde merkez bankalarının altın alımlarının yıllık bazda yüzde 54 artarak 333 tona ulaştığını hesapladı.

ALTINA OLAN TALEP DESTEKLENECEK

Dünya Altın Konseyi'nin üç aylık raporuna göre Polonya Merkez Bankası, rezervlerine 90 ton ekleyerek yılın en büyük alıcısı oldu. WGC Kıdemli Piyasa Analisti Louise Street ise 2025 yılında merkez bankalarının altın piyasasında etkili olmaya devam edeceğini ve altın ETF yatırımcılarının da sürece dâhil olmasının beklendiğini belirtti.

Louise Street, konuya ilişkin paylaşımında, "2025'te merkez bankalarının sürücü koltuğunda oturmaya devam etmesini ve altın ETF yatırımcılarının, özellikle de dalgalı da olsa daha düşük faiz oranları görürsek, mücadeleye katılmasını bekliyoruz. Jeopolitik ve makroekonomik belirsizlik bu yıl yaygın temalar olmalı ve servet deposu ve riske karşı korunma olarak altına olan talebi desteklemeli" diye konuştu.