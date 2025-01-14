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Altının gramı 3 bin 45 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 45 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 10 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 950 liradan satılıyor.

Oluşturma Tarihi 14 Ocak 2025 10:33

Son Güncelleme Tarihi 14 Ocak 2025 10:33

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,9 düşüşle 3 bin 37 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 3 bin 45 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 10 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 950 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre 0,3 primle 2 bin 667 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişelerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.

Politikalara yönelik belirsizlikler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamaları da etkilerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine ikinci yarıda gitmesi bekleniyor.

Analistler bugün ve yarın açıklanacak aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceği belirterek, ülke ekonomisi hakkında daha çok bilgi verebileceği söyledi.

Bununla birlikte, dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 109,5 seviyesine düşerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,77'de işlem görüyor.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

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