Altının kilogramı 4 milyon 425 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 425 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 07 Ağustos 2025 16:51

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 415 bin 500 lira, en yüksek 4 milyon 440 bin 718 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,7 artışla 4 milyon 425 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 350 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 112 milyon 81 bin 213,83 lira, işlem miktarı ise 703,47 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 851 milyon 550 bin 001,57 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NM Global Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Akbank, Uğuras Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.350.000,00 3.362,00
En Düşük 4.415.500,00 3.380,95
En Yüksek 4.440.718,00 3.397,70
Kapanış 4.425.000,00 3.383,95
Ağırlıklı Ortalama 4.429.287,64 3.385,39
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.112.081.213,83
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 703,47
Toplam İşlem Adedi 29

