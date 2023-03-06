El Correo'ya konuşan Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde Lagarde, "Faizleri 50 baz puan artırmamız çok yüksek bir ihtimal. Bu, son para politikası toplantımızda işaret ettiğimiz bir karardı ve son günlerde gördüğümüz tüm rakamlar bu boyutta bir faiz artırımının çok çok yüksek bir olasılık olduğunu teyit etti" ifadelerini kullandı.

"Faizlerin hangi seviyeye kadar yükseleceğini söyleyemem" diyen Lagarde, "Şu anda olduklarından daha yüksek olacaklarını, zafer ilan edemeyeceğimiz için daha yapacak işimiz olduğunu söyleyebilirim. İlerleme kaydediyoruz ama hala yapacak işimiz var" diye konuştu.

Gerçekleşmesi halinde 50 baz puanlık bu adımla ECB'nin Temmuz ayından bu yana gerçekleştirdiği faiz artışlarının toplam büyüklüğü 350 baz puana ulaşacak.

Euro Bölgesi'nde enflasyon ECB'nin yüzde 2 seviyesindeki hedefinin 4 katından fazlasına ulaşırken, bazı banka yetkilileri mayıs ayında da 50 baz puanlık ilave bir artışın gerekliliğine işaret ediyor.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi yükseliyor

Yatırımcılar da şu anda yüzde 2,5 seviyesinde bulunan mevduat faizinin yüzde 4 seviyesinde tepe yapacağını fiyatlıyorlar. Ancak daha yüksek faiz beklentilerine karşın Euro Bölgesi için uzun vadeli enflasyon beklentileri de yükselmeye devam ediyor.

Commerzbank ekonomistleri de uzun vadeli enflasyon beklentilerinin 2008-09'da görülen rekor seviyelere kadar yükselmeye devam edeceği görüşünde.

Jefferies Stratejisti Mohit Kumar faiz ve enflasyon görünümü fiyatlamalarında ciddi bir kopukluk olduğuna işaret ederken, Societe Generale SA Stratejisti Jorge Garayo, "Piyasadaki enflasyon fiyatlamaları kararlı şekilde yükseldi.

AMB'nin şahin retoriğini daha üst seviyeye çıkarmasını ve bunun da eğri boyunda reel getiriler üzerinde baskı oluşturmasını bekliyoruz" dedi.