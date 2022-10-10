OPEC'in kararını mantıksız ve faydasız olarak niteleyen Amerika Maliye Bakanı Jenet Yellen kendisine göre kararın karşılaşılan koşullar göz önüne alındığında uygun olmadığını vurguladı.

Yellen bu açıklamaları Financial Times gazetesine yaptı.

Maliye Bakanı, "Gelişmekte olan ülkeler ve karşılaştıkları problemler için endişeliyiz" ifadesini kullandı.

Petrol ihraç eden ve OPEC'e üye olan 13 ülkeyle aralarında Rusya'nın da bulunduğu üye olmayan 11 ülke geçen Çarşamba aldıkları kararla Kasım ayından itibaren günde 2 milyon varil üretim kesintisine gitme kararı almıştı.

Yellen, OPEC kararına karşı Amerika'nın nasıl adımlar atabileceği konusunda bir bilgi paylaşmadı ama bazı Kongre üyeleri Amerika-Suudi Arabistan askeri iş birliğinde değişikliğe gidilmesi önerisini dile getirdi.

Maliye Bakanı, Başkan Joe Biden'ın yakıt fiyatlarını düşürmek için bütün mümkün seçenekleri uzun süredir incelediğini belirtmekle yetindi.

"UKRAYNA'YA PARA TRANSFERİNİN ÇOK YAVAŞ"

Yellen, yakıt fiyatlarını düşük tutmanın özellikle yüksek enerji fiyatlarından acı çeken gelişmekte olan ülkeler için yardımcı olduğunu kaydetti.

Jenet Yellen, Amerika'nın müttefiklerinin Ukrayna'ya mali yardımı arttıracağını umduğunu da söyledi.

Bu konuda taahhüdlerin olduğunu ama Ukrayna'ya para transferinin çok yavaş olduğunu belirten Yellen, "para nakledilmeli" dedi.

Kongreye getirdiğimiz günlerde Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık yardımı onaylamış, Biden yönetimi de geçen Salı günü 625 milyon dolarlık ek askeri yardım açıklamıştı.

OPEC'in kararı Kasım ayındaki Kongre seçimleri öncesinde Biden'a darbe olarak da yorumlanıyor.