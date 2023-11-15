Amerikan finans şirketi kurucusundan Fed yorumu

Bloomberg'e konuşan Amerikan finans şirketi Citadel'in kurucusu Ken Griffin, Fed'in faiz oranlarında hızlı bir düşüşe gitmesinin kredibilitesine zarar verebileceğini belirterek "Fed'in enflasyon cinini şişeye geri koyacağı mesajını vermesi gerekiyor. Eğer çok erken kesintiye giderlerse, bence %2 enflasyon hedefine olan bağlılıkları konusunda güvenilirliklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar" dedi.



Griffin, Salı günkü hareketin gücüne şaşırdığını, ancak 10 yıllık Hazine'nin yaklaşık %4,5'lik getirisinin mantıklı olduğunu söyledi. Griffin, başkanlık seçimlerinin siyasi baskısı nedeniyle maliye politikasının önümüzdeki yıl fazla sıkılaşmasının olası olmadığını da savundu.



ABD'de ikinci çeyrekte bir resesyon beklediğini, ancak bunun şiddetinin çeşitli faktörlere bağlı olacağını ifade eden Griffin, Fed'in bundan sonra faiz artırımına gideceğini öngörmediği gibi, milletvekillerinin de gelecek yılki seçimler öncesinde bütçe açığı harcamalarını kısacağını düşünmüyor.