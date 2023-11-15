CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Amerikan finans şirketi kurucusundan Fed yorumu

Amerikan finans şirketi kurucusundan Fed yorumu

Citadel'in kurucusu Ken Griffin, Fed'in faiz oranlarını çok hızlı şekilde düşürmeye başlaması halinde itibarının zedelenme riskiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2023 09:16

Son Güncelleme Tarihi 15 Kasım 2023 09:16

Bloomberg'e konuşan Amerikan finans şirketi Citadel'in kurucusu Ken Griffin, Fed'in faiz oranlarında hızlı bir düşüşe gitmesinin kredibilitesine zarar verebileceğini belirterek "Fed'in enflasyon cinini şişeye geri koyacağı mesajını vermesi gerekiyor. Eğer çok erken kesintiye giderlerse, bence %2 enflasyon hedefine olan bağlılıkları konusunda güvenilirliklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar" dedi.

Griffin, Salı günkü hareketin gücüne şaşırdığını, ancak 10 yıllık Hazine'nin yaklaşık %4,5'lik getirisinin mantıklı olduğunu söyledi. Griffin, başkanlık seçimlerinin siyasi baskısı nedeniyle maliye politikasının önümüzdeki yıl fazla sıkılaşmasının olası olmadığını da savundu.

ABD'de ikinci çeyrekte bir resesyon beklediğini, ancak bunun şiddetinin çeşitli faktörlere bağlı olacağını ifade eden Griffin, Fed'in bundan sonra faiz artırımına gideceğini öngörmediği gibi, milletvekillerinin de gelecek yılki seçimler öncesinde bütçe açığı harcamalarını kısacağını düşünmüyor.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da şirket iflasları arttı Almanya'da şirket iflasları arttı 14 Kasım 2023 13:31
Küresel petrol arzı ekimde günlük 320 bin varil arttı Küresel petrol arzı ekimde günlük 320 bin varil arttı 14 Kasım 2023 12:29
Türksat, Afrika kıtasında pazar payını artırmayı hedefliyor Türksat, Afrika kıtasında pazar payını artırmayı hedefliyor 14 Kasım 2023 11:19
SON DAKİKA: Altın fiyatları toparlanıyor mu? Gözler 16.00’a çevrildi! 14 Kasım 2023 gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? SON DAKİKA: Altın fiyatları toparlanıyor mu? Gözler 16.00’a çevrildi! 14 Kasım 2023 gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Kasım 2023 11:15
Birleşik Krallık’ta işsizlik sabit kaldı Birleşik Krallık'ta işsizlik sabit kaldı 14 Kasım 2023 10:50
UBS: Fed 2024’te 275 baz puan faiz indirebilir UBS: Fed 2024'te 275 baz puan faiz indirebilir 14 Kasım 2023 10:05
JPMorgan stratejistinden emtia açıklaması JPMorgan stratejistinden emtia açıklaması 14 Kasım 2023 10:02
ABD Senatosu’nda finansal denetim oturumu ABD Senatosu’nda finansal denetim oturumu 14 Kasım 2023 09:58
Talep artış beklentisi Brent petrol fiyatını yükseltti Talep artış beklentisi Brent petrol fiyatını yükseltti 14 Kasım 2023 09:36
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 14 Kasım 2023 13:21
Küresel piyasalarda gözler ABD’nin enflasyon verilerine çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi 14 Kasım 2023 09:22
Yellen Moody’s’in ABD borcuna ilişkin görüşlerine katılmıyor Yellen Moody's'in ABD borcuna ilişkin görüşlerine katılmıyor 14 Kasım 2023 09:14
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.010,80
%1,0802
EURO
1.000,67
%0,0674
ALTIN
1.000,17
%0,0174
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.013,12
%1,3123
EURO
982,32
%-1,7678
ALTIN
1.003,50
%0,3501
DOLAR
974,97
%-2,5034
BORSA
1.051,06
%5,1055
EURO
1.011,44
%1,1435
ALTIN
1.027,60
%2,7604
DOLAR
945,49
%-5,4509
BORSA
1.584,40
%58,4402
EURO
1.691,41
%69,1409
ALTIN
1.531,25
%53,125
DOLAR
1.721,69
%72,1692
BORSA
BİST En Aktif Hisseler