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AMP Capital'den Avustralya resesyon öngörüsü

AMP Capital Baş Ekonomisti Shane Oliver, 2024 yılında Avustralya ekonomisinin resesyon yaşaması riskini yüzde 40 ihtimal olarak görüyor.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 08 Ocak 2024 09:07

Analist, ekonomi yavaşlarken Avustralya Merkez Bankası'nın(RBA) gösterge faiz oranını şu anda bulunduğu yüzde 4,35 seviyesinden yüzde 3,60'a kadar düşürmesini bekliyor.

Baş Ekonomist, bu arada konut fiyatlarının da muhtemelen düşeceğini belirtiyor.

Oliver, "İzlenmesi gereken beş önemli konu enflasyon ve faiz oranları, durgunluk riski, Çin ekonomisi ve emlak sektörü, ABD siyaseti ve tüketici harcamaları." şeklinde görüş belirtiyor.

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