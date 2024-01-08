AMP Capital'den Avustralya resesyon öngörüsü

Analist, ekonomi yavaşlarken Avustralya Merkez Bankası'nın(RBA) gösterge faiz oranını şu anda bulunduğu yüzde 4,35 seviyesinden yüzde 3,60'a kadar düşürmesini bekliyor.

Baş Ekonomist, bu arada konut fiyatlarının da muhtemelen düşeceğini belirtiyor.

Oliver, "İzlenmesi gereken beş önemli konu enflasyon ve faiz oranları, durgunluk riski, Çin ekonomisi ve emlak sektörü, ABD siyaseti ve tüketici harcamaları." şeklinde görüş belirtiyor.