Societe Generale analistleri, Avrupa Merkez Bankası'nın(ECB) gelecek hafta yapılacak toplantısında piyasayı şaşırtacak pek bir şey sunması beklenmiyorlar.

Societe Generale'in konu ile ilgili notunda, piyasa tepkisinin ECB Başkanı Christina Lagarde'ın basın toplantısından ne derece "şahin" açıklama yapacağına bağlı olacağı belirtildi.

Piyasalar genel olarak ECB'nin önümüzdeki hafta faiz oranlarını 50 baz puan artıracağını ve refiransman faizini yüzde 3,50'ye, mevduat faizini yüzde 3,00'e getireceğini düşünüyorlar.