Apple, iPhone 14`ü Hindistan`da üretmeyi planlıyor

Apple, iPhone 14 modelini, Çin'de piyasaya sürüldükten 2 ay kadar sonra Hindistan'da üretmeye başlamayı planlıyor.

"APPLE, HİNDİSTAN'DA TEDARİKÇİLER İLE GÖRÜŞÜYOR"

Habere göre Apple, Hindistan'da üretimi hızlandırmak için tedarikçiler ile görüşüyor.