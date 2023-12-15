Arjantin Ekonomi Bakanı: Devlet Başkanı Arjantin pesosunu terk etme planı devam ettiriyor

Arjantin Ekonomi Bakanı Caputo'ya göre Devlet Başkanı Javier Milei Arjantin pesosunu nihayetinde tamamen terk etme planını devam ettirdiğini açıkladı. Bununla birlikte Caputo, para birimini tamamen terk etmek için bir zaman çizelgesi sunmadı ve bunun yakın vadeli bir hedef olmadığını kabul etti.

Caputo, "Başkan her zaman dolarizasyon ve merkez bankasının kapatılması üzerine kampanya yürüttü. Bu ralli bayrakları bir kenara bırakılmadı" dedi.

Ekonomi Bakanı, bu haftaki agresif para birimi devalüasyonunun enflasyon beklentilerini yeniden demirlemeye başlamayı amaçladığını da vurguladı.

Caputo, yeni hükümetin kademeli olarak devalüasyon yapmak yerine, resmi kuru paralel piyasalarda görülen oranlara yaklaştırmak için "aşmayı" tercih ettiğini söyledi. Hedefin "bastırılmış enflasyonu" ve beklentileri kontrol altına almak ve aylık fiyat artışlarının %20'yi aşmasını engellemek olduğunu da sözlerine ekledi.