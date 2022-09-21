Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, ikinci çeyrekte GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 büyüme gösterdi. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 6,5 olacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde imalat sanayi yüzde 7,7, inşaat sektörü yüzde 9,9 büyürken, tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörü yüzde 5,5 daraldı. En yüksek büyüme hızı yüzde 53,9 ile otel ve restoran sektöründe gerçekleşti.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle bir önceki döneme göre büyüme yüzde 1,0 oldu.

Arjantin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde dönemsel yüzde 0,9, yıllık yüzde 6,0 büyüme göstermişti.