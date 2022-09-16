Arjantin Merkez Bankası'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın 9'uncu artışıyla Leliq faiz oranı yüzde 69,50'den yüzde 75,00'e çıkarıldı.

Arjantin İstatistik Kurumu, faiz kararının açıklanmasından bir gün önce enflasyonun yıllık yüzde 78,50'ye çıktığı açıklanmıştı.

BCRA, bireyler için yeni tabanı 10 milyon pesoya kadar 30 günlük mevduatlar için yüzde 75,00 olarak belirledi. Özel sektör mevduatlarının geri kalanı için oran yüzde 66,50 olarak uygulanacak.

BCRA, devam eden para politikası normalleştirme süreci çerçevesinde politika faiz oranını ayarlamaya devam edeceğini ve genel fiyat seviyesinin ve döviz piyasasının dinamiklerinin geçmişteki ve gelecekteki gelişimine özel önem vereceğini belirtti.