Arjantin'de enflasyon 4 aydır yüzde 2'nin altında

Arjantin'de ağustos ayında enflasyon piyasalardaki kur oynaklığına rağmen aylık bazda üst üste dördüncü ayda da yüzde 2 seviyesinin altında kaydedildi.

Arjantin İstatistik Bürosu (INDEC) tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Ağustos ayında bir önceki ay olduğu gibi %1,9 artarak, piyasa beklentisi olan %2,0'nin hemen altında geldi.

Ulaştırma fiyatları, araç ve akaryakıt zamları nedeniyle %3,9 ile en çok artan grup oldu. Bunu, tütün fiyatlarındaki artış nedeniyle %3,5 artışla alkollü içecekler ve tütün takip etti.

Geçtiğimiz ay Buenos Aires eyaletindeki kritik oylama öncesinde yaşanan dalgalanma, hükümetin para piyasalarına müdahale etmesine yol açtı. Bu seçimlerde iktidardaki Özgürlükçü Parti, solcu Peronist rakiplerine yaklaşık 14 puan farkla yenildi.

Ekonomi Bakanı Luis Caputo X hesabından yaptığı açıklamada, "Kasım 2017'den bu yana ilk kez, enflasyon üst üste dört aydır aylık %2'nin altında kaldı" diye yazdı.

Yıllık enflasyon %36,6'dan %33,6'ya kadar geriledi. Ağustos ayında Merkez Bankası tarafından ekonomistler arasında yapılan anketine göre, Arjantin'in bu yıl yıllık enflasyon oranı %28 olarak tahmin ediliyor.

