Arjantin'de enflasyon beklentilerin altında kaldı

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 8,3 artış gösterdi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 10,0 olacağı yönündeydi.

Rakamlar, Eylül ayında görülen yüzde 12,7 artışa göre bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Böylece yıllık enflasyon oranı yüzde 138,3'ten yüzde 142,7'ye çıktı; ancak piyasa tahmini olan yüzde 146,4'ün altında kaldı.

Arjantin Merkez Bankası tarafından son ankette yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 185 seviyesinde oluştu.

Gelecek Pazar günü seçmenler, ikinci tur başkanlık seçimi için oy kullanacaklar. 19 Kasım'da yapılacak ikinci turda solcu aday Sergio Massa ile aşırı sağcı aday Javier Milei karşı karşıya gelecek.