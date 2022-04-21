Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ticaret Mart ayında 279 milyon dolar fazla ile tamamlandı. Piyasa beklentisi 647 milyon dolar ticaret fazlası geleceği yönündeydi.

Aynı ayda ihracat yıllık yüzde 28,5 artışla 7 milyar 352 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 33,0 artışla 7 milyar 73 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

En büyük ticaret partnerleri olan Çin'e karşı 1,14 milyar dolar açık verilirken, Brezilya'ya karşı açık 388 milyon dolar oldu. Çin ile ihracat 484 milyon dolar, ithalat 1,62 milyar dolar, Brezilya ile ihracat 997 milyon dolar, ithalat 1,39 milyar dolar olarak gerçekleşti.