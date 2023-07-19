Asya Kalkınma Bankası (ADB), gelişmekte olan Asya'nın güçlü tüketim ve yatırımın zayıf küresel talep etkisini telafi etmelerine bağlı olarak 2023 yılında bir önceki yıla göre daha hızlı büyümeye yolunda olduğunu bildirdi.

ADB, bölgesel ekonomik görünümüne ilişkin güncellemede, 2023 için gelişmekte olan Asya büyüme tahminini yüzde 4,8 seviyesinde tuttu, ancak Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan riskleri de yansıtarak gelecek yıl için tahminini yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye revize etti.

Gelişmekte olan Asya, Asya-Pasifik'teki 46 ekonomiden oluşuyor ve Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı hariç tutuyor.

ADB, alt bölgeler olan Doğu Asya ve Güney Asya için büyüme projeksiyonlarını korudu. Çin ve Hindistan'ın bu yıl sırasıyla yüzde 5,0 ve yüzde 6,4, 2024'te ise yüzde 4,5 ve yüzde 6,7 büyümelerini bekleniyor.

ADB, daha zayıf küresel ihracat talebi nedeniyle Güneydoğu Asya'da büyümenin bu yıl yüzde 4,6 ve gelecek yıl yüzde 4,9 olacağını tahmin etti. Banka daha önce bu bölgede 2023 ve 2024'te büyüme oranlarının yüzde 4,7 ve yüzde 5,0 olacağını öngörmüştü.

Gelişmekte olan Asya'nın büyüme görünümü için bir risk, daha yavaş enflasyon. Bu, bölgenin çoğu merkez bankasının sıkılaşmayı ertelemelerine ve iç tüketimi desteklemelerine olanak tanıdı.

Bölgenin enflasyonu, önceki tahmini olan %4.2'den bu yıl %3.6'ya yavaşlayacak ve 2024'te %3.4'e kadar yavaşlaması bekleniyor.