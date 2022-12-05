Hong Kong'un Hang Seng endeksi erken ticarette yüzde 3,4 artarak bölgedeki kazançlara öncülük etti ve Hang Seng Tech endeksi yüzde 5,94 arttı. Anakara Çin'de, Şanghay Bileşik yüzde 1,03 ve Shenzhen Bileşeni yüzde 0,72 arttı.

OPEC+'nın petrol üretimini düşürme politikasına bağlı kalması ve Çin'in bazı Kovid kurallarını gevşetmesi nedeniyle petrol fiyatları yüzde 2 arttı.

Nikkei 225 Japonya'da yüzde 0,11 yükseldi ve S&P/ASX 200 Avustralya'da yüzde 0,6 yükseldi. Güney Kore Kospi yüzde 0,3 yükseldi. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi yüzde 1,67 yükseldi.

Cuma günü ABD'de hisse senetleri, güçlü bir istihdam raporunun ardından düştü, ancak piyasalar daha sonra daha küçük Fed artışları olasılığına odaklandı ve büyük endeksler hafif düşüşle kapandı.