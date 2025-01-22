Asya borsaları karışık seyrediyor

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın ekonomiye ilişkin alacağı önlemler endişeleri artırırken asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağını ifade ettiği ticari tarifelerin, ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü açıklayan Trump, Çin'e de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması için 1 Şubat tarihini işaret etti.

Dün ticari tarife söylemlerine yönelik açıklamalarda bulunan Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, korumacılıkla hiçbir yere varılamayacağını belirterek "Bir ticaret savaşında kazanan olmaz." dedi.

Ülkenin ticaret fazlası peşinde olmadığını ifade eden Ding, ticareti dengelemek için yüksek kaliteli ürün ve hizmetler ithal etmeye istekli olduklarını söyledi.

Analistler, ABD yönetiminin uygulayacağını söylediği ticari tarifelerin ülkedeki ihracat rakamları başta olmak üzere ticari dengeleri etkileyebileceği, dolayısıyla imalat sanayisi aktivitesinde de sorunları tetikleyebileceğini belirtti.

Güney Kore ve Japonya'da teknoloji hisseleri öncülüğündeki alıcılı seyir bu ülkelerdeki risk iştahını destekledi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 yükselişle 39,633 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 artışla 2.547 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 değer kaybıyla 19.764 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 düşüşle 3.210 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 artışla 76.014 puanda bulunuyor.