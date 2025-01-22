CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalar ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağını ifade ettiği ticari tarifelerin etkisi ile fiyatlanıyor. Tarifelerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2025 09:57

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın ekonomiye ilişkin alacağı önlemler endişeleri artırırken asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağını ifade ettiği ticari tarifelerin, ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü açıklayan Trump, Çin'e de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması için 1 Şubat tarihini işaret etti.

Dün ticari tarife söylemlerine yönelik açıklamalarda bulunan Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, korumacılıkla hiçbir yere varılamayacağını belirterek "Bir ticaret savaşında kazanan olmaz." dedi.

Ülkenin ticaret fazlası peşinde olmadığını ifade eden Ding, ticareti dengelemek için yüksek kaliteli ürün ve hizmetler ithal etmeye istekli olduklarını söyledi.

Analistler, ABD yönetiminin uygulayacağını söylediği ticari tarifelerin ülkedeki ihracat rakamları başta olmak üzere ticari dengeleri etkileyebileceği, dolayısıyla imalat sanayisi aktivitesinde de sorunları tetikleyebileceğini belirtti.

Güney Kore ve Japonya'da teknoloji hisseleri öncülüğündeki alıcılı seyir bu ülkelerdeki risk iştahını destekledi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 yükselişle 39,633 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 artışla 2.547 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 değer kaybıyla 19.764 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 düşüşle 3.210 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 artışla 76.014 puanda bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
AB’de yeni araç kayıtları arttı AB'de yeni araç kayıtları arttı 21 Ocak 2025 09:12
ABD’nin küresel doğrudan yabancı yatırımlardaki payı arttı ABD'nin küresel doğrudan yabancı yatırımlardaki payı arttı 21 Ocak 2025 09:09
Fitch, Trump’ın açıklamalarının ardından tahminlerini değiştirdi Fitch, Trump'ın açıklamalarının ardından tahminlerini değiştirdi 21 Ocak 2025 09:06
Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi yükseldi Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi yükseldi 20 Ocak 2025 13:31
AB ve Malezya müzakereleri yeniden başladı AB ve Malezya müzakereleri yeniden başladı 20 Ocak 2025 12:57
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek Hazine yarın iki ihale düzenleyecek 20 Ocak 2025 12:49
Trump’ın desteklediği memecoinler 14 milyar doların üzerine çıktı Trump'ın desteklediği memecoinler 14 milyar doların üzerine çıktı 20 Ocak 2025 09:18
ABD tarifleri Malezya’yı yavaşlatabilir ABD tarifleri Malezya'yı yavaşlatabilir 20 Ocak 2025 09:11
Güney Kore Merkez Bankası’ndan büyüme açıklaması Güney Kore Merkez Bankası'ndan büyüme açıklaması 20 Ocak 2025 09:09
Çin’den Elon Musk’la kritik görüşme Çin'den Elon Musk'la kritik görüşme 20 Ocak 2025 09:08
Çin Merkez Bankası kredi faiz oranlarını değiştirmedi Çin Merkez Bankası kredi faiz oranlarını değiştirmedi 20 Ocak 2025 09:04
Trump öncesi küresel piyasalar pozitif seyrediyor Trump öncesi küresel piyasalar pozitif seyrediyor 20 Ocak 2025 08:51
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler