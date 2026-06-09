Asya borsaları teknoloji hisseleriyle yükselişte! Yapay zeka alımları piyasaları destekliyor

Önceki gün yaşanan sert satışların ardından New York borsasını takip eden Asya piyasaları, yeniden toparlanma eğilimine girdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentileri ve teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemeleri daha önce satış baskısını artırmıştı.

ABD'de açıklanan güçlü istihdam verisi de piyasaların odağında yer aldı. Mayıs ayında beklentilerin iki katından fazla istihdam yaratılması, enflasyonla mücadele eden Fed üzerindeki sıkı para politikası baskısını artırdı. Öte yandan yarı iletken üreticisi Broadcom'un zayıf gelir öngörüleri, yapay zeka rallisinin sürdürülebilirliğine dair soru işaretleri oluşturdu.

Asya piyasaları, Nasdaq ve S&P 500 endekslerindeki yükselişi takip etti. Cuma günü ABD'de teknoloji hisselerinde başlayan düşüş, pazartesi günü Asya'ya da yayılmıştı. Güney Kore Kospi endeksi, yüzde 8'lik sert kaybın ardından bugün yaklaşık yüzde 3 yükseldi.

BÖLGESEL BORSALARDA TOPARLANMA

Taipei borsası yaklaşık yüzde 2 değer kazanırken, Tokyo, Şanghay, Singapur, Manila ve Wellington borsalarında da alıcılı seyir görüldü. Hong Kong borsası günü yatay kapatırken, Sidney borsası sınırlı düşüş yaşadı.

City Index analisti Fiona Cincotta, Broadcom'un zayıf görünümünün teknoloji rallisinin hızına dair soru işaretleri yarattığını belirtirken, yapay zeka temasının tamamen sona ermediğini ancak bazı segmentlerde değerlemelerin aşırı seviyelere ulaştığını ifade etti.

ORTA DOĞU GELİŞMELERİ FİYATLAMALARI ETKİLEDİ

Piyasalarda ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler de yakından izlendi. İran ve İsrail yönetimlerinin karşılıklı saldırıların ardından çatışmaları durdurduklarını açıklaması, risk iştahını destekledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran'ın askeri faaliyetlerini durdurmasının ardından cephedeki gerilimin kontrol altına alındığını duyurdu. Daha önce iki taraf arasında karşılıklı füze saldırıları yaşanmış, bölgesel tansiyon yükselmişti.

Yatırımcılar, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden geçen küresel petrol arzının etkilenme ihtimalinden endişe duyuyordu. Ancak ateşkes beklentilerinin güçlenmesi bu kaygıları bir miktar azalttı.

PETROL VE VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Petrol fiyatları pazartesi günü yüzde 5 yükseldikten sonra Salı günü geri çekildi. Yatırımcılar şimdi ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine ve Fed'in para politikası kararlarına odaklanmış durumda.

Uzmanlar, Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4,2 seviyesine çıkarak son üç yılın en yüksek düzeyine ulaşabileceğini öngörüyor.

Asya piyasalarında son verilere göre Tokyo'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artışla 64.642 puana yükseldi. Hong Kong Hang Seng endeksi yatay seyrederken, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Emtia tarafında Batı Teksas türü ham petrol yüzde 0,4 düşüşle 90,39 dolara, Brent petrol ise yüzde 0,3 gerileyerek 93,98 dolara indi. Döviz piyasasında euro/dolar ve sterlin/dolar paritelerinde sınırlı yükseliş görülürken, dolar/yen paritesi yatay seyretti.