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Asya borsalarında savaş endişesi: ABD-İran gerilimi ve yükselen petrol fiyatları piyasaları baskılıyor

Asya piyasaları, ABD ile İran arasında artan askeri gerilimin etkisiyle perşembe günü satış baskısı altında kaldı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD teknoloji hisselerinde görülen sert düşüşler, bölge genelinde risk iştahını zayıflattı.

Oluşturma Tarihi 11 Haziran 2026 09:46

Yatırımcılar, yükselen enerji maliyetleri ve enflasyon riskleri nedeniyle güvenli limanlara yönelirken, Japonya'nın önde gelen endeksi Nikkei 225 gün içerisinde yüzde 3'e yaklaşan kayıplar yaşadı. Endeks, 22 Mayıs'tan bu yana ilk kez 63.000 puanın altını test etti. Günün ilerleyen saatlerinde kayıplarının bir kısmını telafi eden Nikkei, yüzde 0,44 düşüşle 63.896,82 puandan işlem gördü. Daha geniş kapsamlı Topix endeksi ise yüzde 0,85 gerileyerek 3.814,97 puana indi.

Piyasa uzmanları, Körfez bölgesindeki çatışmaların daha geniş bir alana yayılma ihtimalinin yatırımcı güvenini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

JAPON TAHVİL GETİRİLERİNDE YÜKSELİŞ

Artan enflasyon beklentileri tahvil piyasalarında da etkisini gösterdi. Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvil faizi 1 baz puan artışla yüzde 2,690 seviyesine yükselirken, 30 yıllık tahvil getirisi 2 baz puanlık artışla yüzde 3,870'e çıktı. Yükselen emtia fiyatlarının enerji ithalatına bağımlı ekonomiler üzerinde maliyet baskısı oluşturacağı beklentisi fiyatlamalara yansıdı.

Güney Kore'de Kospi endeksi gün içinde yüzde 4'ü aşan kayıplar yaşamasına rağmen kapanışa doğru toparlanarak günü yüzde 0,62 ekside 7.682,53 puanda tamamladı. Teknoloji ağırlıklı Kosdaq endeksi ise yatay bir görünüm sergiledi.

Hong Kong piyasaları bölgeden pozitif ayrıştı. Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselerek 24.468,82 puana çıkarken, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,2 düşüşle 3.983,80 puana geriledi. Tayvan'ın Taiex endeksi de günü yüzde 0,4 kayıpla tamamladı.

ABD-İRAN GERİLİMİ PETROL FİYATLARINI YUKARI TAŞIDI

ABD yönetiminin İran'daki çeşitli hedeflere yönelik yeni saldırılar gerçekleştirmesi, bölgede tansiyonu daha da artırdı. Taraflar arasında zaten hassas durumda bulunan ateşkesin tamamen sona erebileceği yönündeki endişeler güç kazandı. ABD operasyonları "meşru müdafaa" kapsamında değerlendirirken, İran Hürmüz Boğazı çevresinde çeşitli patlamaların meydana geldiğini açıkladı. Patlamaların Qeshm, Kargan ve Sirik yakınlarında yaşandığı bildirildi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurması, küresel enerji arzına ilişkin kaygıları artırdı. Bu gelişme sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,57 yükselerek 94,56 dolara ulaşırken, WTI ham petrolü yüzde 1,89 artışla 91,73 dolara çıktı. WTI kontratları gün içinde 3 doların üzerinde prim yaptı.

WALL STREET'TE TEKNOLOJİ HİSSELERİ SATIŞ BASKISI ALTINDA

ABD borsaları da jeopolitik risklerin etkisiyle günü sert kayıplarla tamamladı. Dow Jones Endeksi 953,33 puanlık düşüşle yüzde 1,87 gerilerken 49.918,78 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 1,62 kayıpla 7.266,99 puandan kapanış yaptı. Nasdaq Endeksi ise yüzde 1,98 değer kaybederek günü ekside tamamladı.

Özellikle yarı iletken ve çip üreticisi şirketlerde devam eden satışlar, teknoloji hisseleri üzerindeki baskının sürmesine neden olurken, küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimi güçlenmeye devam ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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