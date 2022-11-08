Nikkei 225 Japonya'da yüzde 1.46 yükselirken, Topix de yüzde 1.13 yükseldi. S&P/ASX 200 Avustralya'da yüzde 0.23 yükseldi. Güney Kore'de Kospi yüzde 0.69 değer kazandı.

Hong Kong'daki Hang Seng endeksi, yön bulma mücadelesinin ardından ticaretin ilk saatinde çok az düşerken, anakara Çin'in Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,37 ve Shenzhen Bileşeni de yüzde 0,34 düştü.

Japonya Merkez Bankası, küresel emsalleri jumbo faiz artırımları yaparken faiz oranlarını değiştirmeden bıraktığı Ekim ayındaki para politikası toplantısından yönetim kurulu üyelerinin görüşlerinin bir özetini yayınladı. Yeni Zelanda dördüncü çeyrekte enflasyon görünümünü açıklayacak. Nintendo günün ilerleyen saatlerinde üç aylık kazançları rapor edecek.