Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, küresel ekonomik yavaşlama potansiyelinin, gelecek aylarda faizleri artırırken ihtiyatlı olma nedeni olduğunu belirtti.

"EKONOMİNİN NASIL DEVAM EDECEĞİNİ BİLMEK KOLAY OLMAYACAK"

Birçok meslektaşına göre bu yıl daha az faiz artışı bekleyen Bostic, yaz boyunca ve sonbahara girerken ekonominin ne kadar güçlü devam edeceğini bilmenin kolay olmayacağını kaydederek, IMF'nin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdüğü bir ortamda ileriye bakareken dikkatli olunması gerektiğinin işareti olduğuna vurgu yaptı.