Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in gelecek 2-3 FOMC toplantısında faizi 50 baz puan artırma politikasına bağlı kalacağını, bu artırımlardan sonra ekonominin ve enflasyonun durumu değerlendirilerek daha fazla faiz artırımı gerekip gerekmediğine karar verileceğini söyledi.

Fed'in geçtiğimiz hafta yaptığı 50 baz puanlık artırımın "hali hazırda oldukça agresif bir adım" olduğunu düşünen Bostic, "Daha agresif olmamız gerektiğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Fed'in 50 baz puandan daha büyük bir faiz artırımına ihtiyaç olmayacağını savunan Bostic, "Enflasyon yüszde 2 hedefimize yaklaşır ise, faiz artırımlarına ara verebilir ve işlerin nasıl geliştiğini izleyebiliriz" dedi.