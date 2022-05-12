Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Fed'in 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin şu anda temel senaryosu içinde yer almadığını, böyle bir adım atılmasını düşük olasılık olarak gördüğünü belirtirken, faiz oranları nötr seviyeye ulaşana kadar 50 baz puanlık artırımlara destek vereceğini vurguladı.

Konuşmasında, konut kredisi, ABD Hazine kağıdı ve diğer kredilerde faiz oranlarının yükselmesinin Fed'in enflasyonu aşağı getirme taahhütüne piyasaların güvenini yansıttığını da anlatan Bostic, "Politika faizini 25 baz puan artırdık ve 30 yıl vadeli montgage yüzde 2 arttı. Bu çok büyük bir duyarlılık" dedi.

Bostic, "Faiz oranları ve getirilerdeki hareketler piyasaların ham Fed'in kredibilitesine inandıklarının bir işareti. Yapmaya çalıştıklarımısı anlıyorlar ve fiyatlıyorlar" diye konuştu.