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Avro Bölgesi ekonomisi ocakta büyüdü

Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite ocak ayında artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2025 14:28

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2025 14:28

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde üretim ocak ayında biraz yükseldi. Böylece, ocakta Avro Bölgesi ekonomisi geçen yılın ağustos ayından bu yana ilk defa büyme gösterdi.

Aralık ayında 49,6 seviyesinde olan Avro Bölgesi bileşik PMI, ocakta 50,2'ye ulaştı. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Ayrıca, Avro Bölgesi'nde aralıkta 51,6 olan hizmet sektörü PMI ise ocakta 51,3 seviyesinde ölçüldü.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

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