CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde bileşik PMI eylülde arttı

Avro Bölgesi'nde bileşik PMI eylülde arttı

Avro Bölgesi'nde eylülde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2 puana yükseldi.

Oluşturma Tarihi 03 Ekim 2025 11:27

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi eylülde yavaş bir hızda büyüdü.

Ağustosta 51 seviyesinde belirlenen Avro Bölgesi bileşik PMI, eylülde 51,2'ye ulaştı. Böylece Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 16 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Avro Bölgesi'nde ağustosta 50,5 olan hizmet sektörü PMI ise eylülde son 8 ayın en yüksek seviyesi olan 51,3'e tırmandı. Piyasa beklentileri, eylülde bileşik PMI'ın 51,2, hizmet PMI'nın 51,4 olması yönündeydi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

