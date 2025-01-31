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Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri yükseldi

Avrupa Merkez Bankası, yılın ilk çeyreğine ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin bu yıla ilişkin enflasyon beklentileri hafif yükseliş kaydetti.

Oluşturma Tarihi 31 Ocak 2025 14:31

Avrupa Merkez Bankası, yılın ilk çeyreğine ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 2025'e yönelik enflasyon beklentileri hafif yükseldi. Tüketiciler, enflasyonun bu yıl yüzde 2,1, 2026'da yüzde 1,9 ve 2027'de yüzde 2 seviyesinde olacağını beklerken, 2025'e ilişkin öngörüleri yüzde 0,2 yukarı yönlü revize edildi.

Tüketicilerin 2026 yılına dair enflasyon beklentileri ise değişmedi. Enerji ve gıda fiyatları hariç enflasyon beklentilerinde bu yıl ve 2026'ya yönelik değişiklik görülmezken, tüketicilerin uzun vadeli enflasyon beklentileri yüzde 2'de sabit kaldı.

Öte yandan Avro Bölgesi'ndeki tüketiciler, ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 1, gelecek yıl ve 2027'de yüzde 1,3 seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.

Daha önce yapılan anketin sonuçlarıyla kıyaslandığında ise tüketicilerin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini yüzde 0,2 ve 2026'ya ilişkin tahmini yüzde 0,1 azaldı. Ekonomik ve siyasi belirsizlikler bu düşüşte etkili oldu.

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