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Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,9 seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 05 Ocak 2024 14:00

Son Güncelleme Tarihi 05 Ocak 2024 14:00

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesinin aralık ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesinde kasımda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,9 olarak belirlendi. TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri, aralıkta Avro Bölgesinde yıllık enflasyonun yüzde 3 olması yönündeydi, verinin piyasa beklentilerinden düşük gelmesi dikkati çekti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 6,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4 ile hizmetler, yüzde 2,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 6,7 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon aralıkta Slovakya'da yüzde 6,6, Avusturya'da 5,7, Hırvatistan'da 5,4, Estonya'da 4,3, Fransa'da 4,1, Almanya'da 3,8, İspanya'da 3,3, İtalya ve Belçika'da yüzde 0,5 olarak belirlendi.

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