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Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,9 oldu

Avro Bölgesi'nde enflasyon, ekim ayında yıllık bazda yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 17 Kasım 2023 16:39

Son Güncelleme Tarihi 17 Kasım 2023 16:39

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 4,3 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,9 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde ekimde enflasyon, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 seviyesinde tespit edildi. Bölgenin öncü verilerinde de ekim ayı enflasyonu yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 0,1 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verileri teyit etti.

AB'de ise eylülde yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 3,6 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, Ekim 2022'de Avro Bölgesi'nde yüzde 10,6, AB'de ise yüzde 11,5 seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 1,97'si hizmetler, yüzde 1,48'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,9'u enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

Yıllık enflasyon, ekimde Macaristan'da yüzde 9,6, Çekya'da yüzde 9,5 ve Romanya'da yüzde 8,3 oldu.

Söz konusu dönemde enflasyon, Almanya'da yüzde 3, Fransa'da yüzde 4,5, İtalya'da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 3,5 olarak tespit edildi.

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