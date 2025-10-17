CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde eylül ayı enflasyonu belli oldu

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde beklentilere paralel şekilde yüzde 2,2 oldu.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2025 13:03

Avrupa İstatistik Ofisi, Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylül ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde fiyatlar eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2, ağustos ayına göre ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun eylülde yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda yüzde 0,1 olduğu yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde eylülde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

AB'de ise yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,6 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Fiyatlar eylülde geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 3 arttı.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) orta vadede yüzde 2 enflasyon oranı hedefliyor. Avro Bölgesi'nde eylül ayı enflasyon oranının ECB hedefini aşması dikkati çekti.

