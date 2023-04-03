Avro Bölgesi'nde martta imalat sanayi faaliyetlerinde, artan yaşam maliyetlerinin tüketicileri satın alma konusunda temkinli davranmaya zorlamasının etkisiyle düşüş görüldü.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verisini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki fabrika faaliyetleri, alışılmışın dışında yüksek enflasyonun ardından artan yaşam maliyetleriyle tüketicilerin satın alma konusunda temkinli davranmasından olumsuz etkilendi.

Avro Bölgesi'nde şubatta 48,5 olan imalat sanayi PMI, martta 47,3'e gerileyerek 9 aydır daralmaya işaret eden 50 puanın altında kalmaya devam etti.

S&P Global, öncü verilerde mart ayı imalat PMI'yı 47,1 puan olarak açıklamıştı.

"AVRO BÖLGESİ'NDE İMALAT SANAYİNİN ÜRETİMİ DALGALI SULARDA OLMAYA DEVAM EDİYOR"

S&P Global Baş Ekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Fabrikaların, artan yaşam maliyeti, merkez bankalarının daha sıkı para politikası, şirketlerin stoklarını boşaltmaya başlaması ve düşük tüketici güveninin ortasında mal talebindeki azalışın 11 aydır art arda düştüğünü bildirmesiyle Avro Bölgesi'nde imalat sanayinin üretimi dalgalı sularda olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Daha düşük enerji maliyetleri ve iyileşen tedarik zincirleriyle üreticilerin üretim maliyetlerinin Temmuz 2020'den bu yana ilk kez düştüğünü belirten Williamson, "Bu düşük maliyetler, satış fiyatlarındaki daha yavaş artışları desteklerken, bu da tüketici fiyatlarının düşmesine yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 8,5 olan yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tarihindeki en agresif para politikası sıkılaştırmasına rağmen martta enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 6,9 seviyesinde belirlendi.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.