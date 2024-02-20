CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, Aralık 2023'te önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2024 13:36

Son Güncelleme Tarihi 20 Şubat 2024 13:36

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2023 Aralık ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 0,8, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,9 artış gösterdi.

AB'de de inşaat üretimi, aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 1,3, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2,4 yükseldi.

Böylece, inşaat üretimi 2023 yılı genelinde bir önceki yıla kıyasla AB'de yüzde 0,1, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,2 arttı.

AB ülkeleri arasında aralıkta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 10,3 ile Romanya, yüzde 8,5 ile Polonya ve yüzde 5 ile Macaristan'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 10 ile Slovakya, yüzde 3,4 ile Almanya ve yüzde 1,9 ile Avusturya'da ölçüldü.

Yıllık bazda ise inşaat üretimi Romanya'da yüzde 30,7, Polonya'da yüzde 18,9 ve Belçika'da yüzde 10,7 artarken, Slovakya'da yüzde 10,4, Avusturya'da yüzde 8,7 ve İsveç'te yüzde 6,1 geriledi.

İlginizi Çekebilir
BofA 4 Türk bankası için hedefi yükseltti BofA 4 Türk bankası için hedefi yükseltti 19 Şubat 2024 15:21
Piyasalarda ’Muhteşem Yedili’ etkisi Piyasalarda 'Muhteşem Yedili' etkisi 19 Şubat 2024 12:19
Petrolde yön aşağı! Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? Petrolde yön aşağı! Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? 19 Şubat 2024 11:59
Çeyrek altın üretimi 18 milyon adet oldu Çeyrek altın üretimi 18 milyon adet oldu 19 Şubat 2024 11:06
Emtia piyasasında hafif yükseliş görüldü Emtia piyasasında hafif yükseliş görüldü 19 Şubat 2024 11:27
Altın gözünü yukarı dikti: Altın gram fiyatı 2000 lira üzerine çıktı Altın gözünü yukarı dikti: Altın gram fiyatı 2000 lira üzerine çıktı 19 Şubat 2024 11:21
İşsizlik 4. çeyrekte azaldı İşsizlik 4. çeyrekte azaldı 19 Şubat 2024 10:17
Talep endişeleri Brent petrolün fiyatını düşürdü Talep endişeleri Brent petrolün fiyatını düşürdü 19 Şubat 2024 10:15
Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini revize etti Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini revize etti 19 Şubat 2024 09:32
Çin’e doğrudan yabancı yatırımlar ılımlı arttı Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar ılımlı arttı 19 Şubat 2024 09:29
Küresel piyasalar yoğun bilanço haftasına temkinli başladı Küresel piyasalar yoğun bilanço haftasına temkinli başladı 19 Şubat 2024 09:26
Tayland ekonomisinde büyüme hızlandı Tayland ekonomisinde büyüme hızlandı 19 Şubat 2024 09:25
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,05
%0,4053
ALTIN
1.002,93
%0,2929
BORSA
1.002,10
%0,2103
EURO
1.002,10
%0,21
DOLAR
1.035,00
%3,5003
ALTIN
1.005,32
%0,5316
BORSA
1.064,82
%6,4815
EURO
1.071,70
%7,17
DOLAR
1.096,39
%9,6385
ALTIN
1.153,40
%15,3395
BORSA
1.091,65
%9,1653
EURO
1.082,17
%8,217
DOLAR
1.852,31
%85,2309
ALTIN
1.834,82
%83,4824
BORSA
1.686,90
%68,6899
EURO
1.658,11
%65,8113
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler