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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde önceki aya göre yüzde 1 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2024 14:32

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2024 14:32

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ekimde önceki aya kıyasla yüzde 1, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,2 artış gösterdi.

AB'de ise inşaat üretimi ekimde önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarken, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,8 düştü.

AB ülkeleri arasında ekimde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 7,8 ile Slovakya'da, yüzde 6,5 ile Avusturya'da, yüzde 4,6 ile Macaristan ve Portekiz'de gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 8,3 ile Romanya'da ve yüzde 2,7 ile Polonya'da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda Portekiz'de yüzde 6,9, İspanya'da yüzde 6,3 ve Bulgaristan'da yüzde 6,2 artarken, Romanya'da yüzde 14,5, Slovenya'da yüzde 13,4 ve Polonya'da yüzde 11,4 geriledi.

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