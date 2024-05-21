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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi kısmi arttı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, martta önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2024 12:26

Son Güncelleme Tarihi 21 Mayıs 2024 12:26

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, hem önceki aya hem de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.

AB'de ise inşaat üretimi, martta önceki aya kıyasla yüzde 0,1, 2023'ün aynı dönemine göre de yüzde 0,7 geriledi.

AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 9,1 ile Romanya'da, yüzde 1,1 ile Fransa'da, yüzde 1 ile de Almanya ve Belçika'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 7,8 ile Çekya'da, yüzde 7,6 ile Slovakya'da ve yüzde 7,4 ile Slovenya'da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda ise Belçika'da yüzde 7,3, İtalya'da yüzde 3,8 ve Bulgaristan'da yüzde 3,7 artarken Polonya'da yüzde 9,6, Slovenya'da yüzde 8,6 ve Çekya'da yüzde 8,3 geriledi.

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