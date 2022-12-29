Avrupa Merkez Bankası (ECB), kasım ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, ekimde yıllık bazda yüzde 8,9 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 8,4 artış kaydetti. Tüketici kredileri ise geçen ay yüzde 4,1 arttı.

Kasımda M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 4,8 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 5'in altında kaldı. Ekimde M3 para arzı, yüzde 5,1 artış kaydetmişti. M3 para arzındaki yavaş büyüme, gelecekte enflasyonun artış hızının yavaşlayabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Banka kredilerinde devam eden güçlü büyüme Avro Bölgesi'ndeki kredi arzının hala iyi durumda olduğunu gösteriyor. Bu, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecekteki faiz oranı politikasını tasarlarken önemli bir husus olarak kabul ediliyor.

Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10,6 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10,1 seviyesinde belirlenmişti.

Piyasalarda 2024'e kadar Avro Bölgesi'nde enflasyonun ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması bekleniyor.