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Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları artış gösterdi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2023 15:11

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2023 15:11

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarken, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 8,7 azaldı.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,2 yükselirken, yıllık bazda yüzde 9,4 düştü.

Piyasa beklentileri Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,2 artacağı, yıllık yüzde 9,5 azalacağı yönündeydi. Böylece, Avro Bölgesi'nde ÜFE aylıkta beklentilere uyumlu, yıllıkta ise çok yakın seviyede gerçekleşti.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ekimde yıllık bazda en fazla yüzde 25,9 ile Bulgaristan'da, yüzde 20,5 ile Belçika'da ve yüzde 14,7 ile Yunanistan'da geriledi. Yıllık ÜFE, Lüksemburg'da yüzde 18,4, Slovenya'da yüzde 2,5, Slovakya'da yüzde 1,1 arttı.

ÜFE, aylık bazda ise İrlanda'da yüzde 4,9, İtalya'da yüzde 2,2 ve Hollanda'da yüzde 0,7 artarken, Lüksemburg'da yüzde 3,7, Letonya'da yüzde 2,7 ve Yunanistan'da yüzde 1,9 geriledi.

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