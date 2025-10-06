CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekimde, başta Asya olmak üzere küresel ekonomik güvenin iyileşmesiyle 3,8 puan artarak eksi 5,4’e yükseldi.

Oluşturma Tarihi 06 Ekim 2025 14:42

Eylülde eksi 9,2 değerini alan Genel Yatırımcı Güven Endeksi bu ay eksi 5,4 oldu. Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, ekim ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde eksi 9,2 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 3,8 puanlık artışla eksi 5,4'e yükseldi. Endekse ilişkin beklenti, ekimde eksi 8,5'e yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 0,8'den 5,8'e yükseldi.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 18,8'den eksi 16'ya ulaştı.

Sentix'in açıklamasında, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenine uluslararası durumun ivme kazandırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Özellikle Japonya hariç Asya önemli bir ivme kazanıyor. Burada genel endeks 18,1 puana yükselerek Şubat 2022'den beri en yüksek değerine ulaştı. Yatırımcıların ABD'ye yönelik ekonomik güveninin iyileşmesi şaşırtıcı. 1 Ekim'de başlayan hükümet kapanışına rağmen durum ve beklentiler iyileşiyor." ifadeleri yer aldı.

Yatırımcı güveni anketi, 2-4 Ekim tarihlerinde 1138 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

- Yatırımcılar Almanya için beklentileri sıfıra yakın seyrediyor

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ekimde 6,3 puanlık artışla eksi 17,9 puana çıktı.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 39 puandan eksi 36,5 puana yükseldi.

Sentix açıklamasında, yatırımcıların ekimde Almanya için eylüldeki karamsar duruşlarını biraz iyileştirdiği belirtilerek, "Ancak beklentiler sıfıra yakın seyrederken hala iyimserlik belirtisi yok. Çerçeve koşullarında sürdürülebilir iyileşmeler olmadan ve yalnızca silahlanma ile bir toparlanma başlatmak zor olacak." değerlendirilmesinde bulunuldu.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 01 Ekim 2025 13:12
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu 01 Ekim 2025 12:44
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 01 Ekim 2025 10:49
Türkiye’nin petrol ithalatı temmuzda arttı Türkiye'nin petrol ithalatı temmuzda arttı 01 Ekim 2025 10:09
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor 01 Ekim 2025 10:07
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 01 Ekim 2025 10:05
Japonya’da otomobil satışları Eylül’de geriledi Japonya'da otomobil satışları Eylül'de geriledi 01 Ekim 2025 09:51
Çin konut piyasasında toparlanma beklentisi gerçekleşmedi Çin konut piyasasında toparlanma beklentisi gerçekleşmedi 01 Ekim 2025 09:43
Brent petrolün varili 66,10 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,10 dolardan işlem görüyor 01 Ekim 2025 09:37
Altının gramı 5 bin 158 liradan işlem görüyor Altının gramı 5 bin 158 liradan işlem görüyor 01 Ekim 2025 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 01 Ekim 2025 09:34
İngiltere’de iş dünyasının güveni 9 yılın en düşük seviyesinde İngiltere'de iş dünyasının güveni 9 yılın en düşük seviyesinde 01 Ekim 2025 09:22
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler