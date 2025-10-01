Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu

CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,2'ye çıktı. Enflasyon, eylülde aylık bazda ise yüzde 0,1 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun eylülde yıllık bazda yüzde 2,2 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde eylülde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

Sektörler özelinde değerlendirildiğinde, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 3,2 ile hizmetlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon eylülde geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 3 arttı.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) orta vadede yüzde 2 enflasyonu hedefliyor.

