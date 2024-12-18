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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,2'ye çıktı.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2024 14:40

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2024 14:53

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) kasım ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,2'ye yükseldi. TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde eksi 0,3 oldu.

Piyasa beklentileri kasımda Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,3, aylık enflasyonun yüzde eksi 0,3 olması yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise kasımda yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde eksi 0,6 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, kasım ayında Avro Bölgesi enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesini aştı.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,74 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,53 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,17 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji ürünlerinde enflasyon ise yüzde eksi 0,19 oldu.

AB'de de ekimde yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 2,5'e yükseldi. AB'de TÜFE kasımda aylık bazda yüzde eksi 0,2 olarak tespit edildi.

AB uyumlu verilere göre, kasımda enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,4 ile Romanya, yüzde 4,8 ile Belçika ve yüzde 4 ile Hırvatistan oldu.

Kasımda yıllık enflasyon Almanya ve İspanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 1,5 seviyesinde belirlendi.

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